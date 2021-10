Opnieuw protest gepland in Elsene

Meer dan 1.300 mensen betoogden vorige week tegen seksueel geweld tegen vrouwen in de nasleep van getuigenissen uit de studentenbuurt rond de begraafplaats van Elsene. Twee vrouwen zouden gedrogeerd en verkracht zijn door een barman van twee cafés. Het Brussels parket voert een onderzoek.

Burgemeester Christos Doulkeridis (Ecolo) belooft om de buurt veiliger te maken, maar enkele ULB-studentes willen daar niet op wachten. Zij organiseren opnieuw een protest op het Fernand Cocqplein donderdagavond om 18.30 uur. Hetzelfde moment dat de gemeenteraad plaatsvindt.

“Wij vragen om geloofd en gehoord te worden”, melden de initiatiefnemers aan Bruzz. “Het is tijd voor daden. Wij willen geen beloftes meer, maar echte maatregelen. We willen niet meer bang zijn om aangevallen, gedrogeerd of verkracht te worden.”

Bruzz meldt ook dat de initiatiefneemsters vragen aan cismannen om tijdens de bijeenkomst achteraan plaats te nemen om zo genoeg zichtbaarheid te geven aan “de mensen die onderwerp vormen van seksisme.”

(sgg)