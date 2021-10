De Queen (95) weigert prijs voor ‘Oudje van het jaar’, omdat ze vindt dat ze niet aan de criteria voldoet

De Britse Queen Elizabeth heeft de Oldie of the Year-award afgewezen. Naar eigen zeggen voldoet ze niet aan de criteria.

‘Je bent maar zo oud als je je voelt’, met die leuze heeft de Britse Queen Elizabeth de award voor Oldie of the Year afgewezen. Die lifetime achievement-award wordt jaarlijks uitgereikt door The Oldie, een Brits maandelijks magazine voor de oudere bevolking. Gyles Brandreth, die de awards overziet, had een brief geschreven naar de secretaris van de Queen met de vraag of ze de award voor ‘Oudje van het Jaar’ wou accepteren.

Met haar 95 lentes vindt de Queen niet dat ze voldoet aan de criteria om de prijs in ontvangst te nemen.

De prijs ging uiteindelijk naar acteur Lionel Blair (90) en werd uitgereikt in de aanwezigheid van Camilla, schoondochter van de Queen.