Test-Aankoop waarschuwt: brandblusser en branddekens blussen geen brandende frietketel

Test-Aankoop heeft getest hoe een brandende frietketel het best kan geblust worden en stelde vast dat de Fire Buster, een brandblusapparaat waar Hubo reclame voor maakt, niet opgewassen is tegen zo een brand. Terwijl ze zelf beweren van wel.

“Het toestel bevat slechts 250 ml schuim en dat is te weinig om het vuur onder controle te krijgen”, zegt Simon November. Test-Aankoop roept producent en doe-het-zelfketen Hubo dan ook op de reclame voor het toestel te stoppen of aan te passen.

(Lees verder onder de video)

Test-Aankoop wil dat Hubo haar reclame van de Fire Buster stopt of aanpast — © Test-Aankoop

“We hebben drie brandblusapparaten getest. Naast de Fire Buster waren dit een toestel van Smartwares en van AngelEye. Uit de test blijkt dat een brandende frietketel blussen met zo’n toestel niet zo vanzelfsprekend is en vooral stalen zenuwen vereist. Als je het schuim op het vuurt spuit, veroorzaakt dit immers in eerste instantie een vuurbal waardoor heel wat mensen wellicht zouden stoppen met blussen. Maar pas als je doorzet en blijft blussen vanuit een hoge, schuine hoek, zal het vuur stilaan afzwakken.”

Zo ging het althans bij de toestellen van Smartwares en van Angeleye, met 600 ml blusschuim. Het blusapparaat van Fire Buster bevat amper 250 ml en slaagde er uiteindelijk niet in om het vuur onder controle te krijgen, zoals je in de video ziet.

Branddekens

Test-Aankoop ging ook na of je een brandende frietketel kunt blussen met een blusdeken dat je in de doe-het-zelf-zaak of online kunt vinden. Maar ook hier vielen de resultaten tegen.

“Sommige dekens houden het vuur van een brandende frietketel slechts enkele seconden in bedwang en geven dus een vals gevoel van veiligheid”, zegt Simon November.

Test-Aankoop heeft negen blusdekens getest van een meter op een meter groot. Maar in sommige gevallen hebben ze amper impact op een uitslaande brand. De dekens van Alecto, Angeleye, Profile en Smartwares kunnen de vlammen minder dan een minuut tegenhouden, dat van Angeleye zelfs amper een tiental seconden. Met de dekens van Elro en Cordia heb je tussen twee en drie minuten de tijd om bijkomende hulpmiddelen te nemen en de brandweer te bellen, maar ook niet meer dan dat, zo blijkt uit hun onderzoek.

Slechts drie dekens, van Brandbeveiligingshop, Lifebox en Manutan, slagen er in om het vuur een kwartier in bedwang te houden. Maar ze blussen het vuur niet: als je het deken terug van de ketel haalt, laait het vuur gewoon weer op.

Conslusie van Test-Aankoop: “Blusdekens werken vaak helemaal niet en kunnen een vals gevoel van veiligheid geven als je er zo een in de keuken hebt liggen. Maar volgens de fabrikanten verwachten we ook gewoon te veel. Bij acht van de negen geteste dekens zien we immers een etiket met daarop een vermelding in de zin van “niet geschikt voor olie- en frituurbranden”.

Daarmee dekken ze zich in tegen een mogelijk falen. Al is het vreemd dat vijf dekens tegelijkertijd wel vermelden dat ze voldoen aan de eisen van de norm EN1869, waarvoor ze moesten geslaagd zijn op een test met … een oliebrand, zegt Test-Aankoop.

Hoe lukt het dan wel?

“Uit onze tests blijkt dat de meest realistische optie is een katoenen doek, bv. een gewone keukenhanddoek, over het vuur te leggen. Dat geeft je enkele tellen de tijd om verdere stappen te ondernemen. Hoe dikker het doek is, hoe beter.”

Gebruik zeker nooit een synthetische doek, waarschuwt de brandweer, die zal onmiddellijk in brand schieten. Ook trek je het best zo snel mogelijk de stekker uit het stopcontact, in het geval dat een elektrische toestel in brand staat. En vooral… probeer kalm te blijven en gooi zeker geen water over de brandende frituurketel. Want dan ontstaat er een vuurbal.