Ex-medewerkers van voormalig Bpost-CEO Van Avermaet bekennen schuld over verboden prijsafspraken

Twee voormalige directe medewerkers van voormalig Bpost-CEO Jean-Paul Van Avermaet hebben in de VS schuld bekend voor verboden marktafspraken in de beveiligingssector. Van Avermaet zelf blijft zijn onschuld volhouden.

Bart Verbeeck, voormalig verkoopsdirecteur van G4S Belgium, en Robby Van Mele, de vroegere operationeel directeur, maakten afgelopen maandag bekend dat ze zich samen met sectorgenoten schuldig hebben gemaakt aan verboden prijsafspraken. Ook zeiden ze dat ze offertes bij aanbestedingen hebben gemanipuleerd en afspraken hebben gemaakt met sectorleden over wie op welke aanbesteding de winnende offerte mocht indienen.

Slecht nieuws voor Jean-Paul Van Avermaet, want de feiten dateren van toen de voormalige Bpost-baas nog clustermanager was van G4S Belgium. Zelf weigert hij schuld te bekennen. Van Avermaet werd eind juni officieel in staat van beschuldiging gesteld in de Verenigde Staten en moet voor een ‘grand jury’ verschijnen. Verbeeck en Van Mele passen voor die eer door te bekennen.

Eind juni bekende G4S Belgium overigens op al die punten al schuld en ging het bedrijf akkoord om een boete van 15 miljoen dollar te betalen. Het kreeg in ruil een extra strafvermindering van 30 procent. Verbeeck en Van Mele gingen maandag overstag. Beiden waren destijds zeer dichte collega’s van Jean-Paul Van Avermaet, die landenmanager was bij G4S.

Tien jaar cel

Naast Van Avermaet werden ook Danny Vandormael en diens vroegere rechterhand Peter Verpoort en hun voormalige werkgever Seris in staat van beschuldiging gesteld. Als Van Avermaet, Vandormael en Verpoort worden veroordeeld, riskeren ze tot tien jaar cel en een boete van 1 miljoen. Wie ervoor koos om schuld te bekennen, kan nog maximaal twee jaar cel krijgen. Aan die procedure hangt in de VS wel een stevig prijskaartje, in de vorm van torenhoge advocatenkosten.

Van Avermaet zat al in volle selectie voor zijn positie bij Bpost toen hij op 17 september 2019 nog een ontbijtmeeting organiseerde in hotel Van der Valk in Zaventem, waarin de kopstukken bespraken hoe ze de aanbestedingen onder elkaar zouden verdelen. Op 6 november 2019 maakte Bpost bekend dat Van Avermaet in februari 2020 de CEO zou worden van het overheidsbedrijf. Daar werd hij na een jaar weer ontslagen omdat hij nauwelijks informatie over het lopende onderzoek in de Verenigde Staten verschafte aan zijn werkgever.

De focus van de Amerikanen is specifiek gericht op de Amerikaanse belangen die in België werden geschonden. De bewakingscontracten hebben te maken met beveiligingsdiensten die verstrekt werden aan het Amerikaanse ministerie van Defensie en met het informatieagentschap NCI van de NAVO.

Belgisch onderzoek

Naast het Amerikaans onderzoek loopt er in België ook een onderzoek van de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA). Ook hier zal die procedure wellicht in twee delen beslecht worden: partijen die schuld bekennen en in ruil van het auditoraat een lagere boete krijgen. En partijen zoals Van Avermaet die volhouden dat ze niets fout hebben gedaan en het dossier voor het mededingingscollege brengen. Waar de BMA overgaat tot boetes, ligt in de VS de nadruk op celstraffen.