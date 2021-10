Koppel riskeert levenslang verbod om dieren te houden: hond bleef achter zonder eten of drinken bij verhuizing

Een Gents koppel liet hun hond zonder eten of drinken achter in hun woning toen ze verhuisden. Ze riskeren een boete en een levenslang verbod om dieren te houden.

In 2018 kwam de politie ter plaatse in de woning van een Gents koppel. Zij waren verhuisd, maar lieten in het pand hun hond achter zonder eten of drinken. “Het dier werd aan zijn lot overgelaten. De veranda lag vol uitwerpselen. Een schrijnende situatie”, legde de Gentse procureur uit.

Het koppel verscheen dinsdag voor de rechter. Man en vrouw riskeren elk 2.000 euro boete en vooral een levenslang verbod om dieren te houden. Het parket acht hen niet in staat voor een huisdier te zorgen. Op 16 november volgt de uitspraak.

Beide vroegen geen verbod op te leggen. Volgens de vrouw zag ze haar hond doodgraag, maar liet ze het hoofd hangen tijdens een moeilijke periode. De man vroeg de vrijspraak. “De relatie liep moeilijk en hij is vertrokken. Het was niet zijn dier, dus hij treft geen schuld”, pleitte zijn advocate.