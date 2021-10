16.000 euro voor gouden tip over doodgeschoten wolf

De gouden tip over een doodgeschoten wolf in Nederland kan je 16.000 euro opleveren. Een milieuorganisatie heeft er veel voor over om de dader op te sporen.

Begin oktober werd er in Nederland een mannelijke wolf dood teruggevonden in een wegberm. Het dier zou zijn doodgeschoten. Of het ook effectief in de wegberm werd gedood is niet duidelijk.

De Nederlandse milieuactiegroep Faunabescherming wil nu de schutter vinden. Anders zou het zomaar kunnen dat deze daad meer schietpartijen op wolven uitlokt, klinkt het. De organisatie maakt zich zorgen over de “demonisering” van de wolf.

Afgelopen vrijdag kondigde de organisatie een beloning van 5.000 euro uit voor wie de gouden tip kon geven. Sinds die aankondiging stroomden de giften binnen. Zij verhogen daarom nu de beloning naar 16.000 euro. Het hoogste bedrag ooit voor het oplossen van een jachtmisdrijf in Nederland.

