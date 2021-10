Vader van Meghan Markle vraagt om kleinkinderen te kunnen zien

Meghan Markle (40) had na haar huwelijk met de Britse prins Harry en een bitter conflict over een persoonlijke brief het contact met haar vader verbroken. Thomas Markle betreurt dat hij daardoor zijn kleinkinderen Archie en Lilibet nog niet heeft gezien.

“Ik kan niet gewoon naar Montecito gaan, want dan zou ik als stalker worden bestempeld”, zegt de 77-jarige Thomas Markle. Maar hij wil geen gerechtelijke stappen nemen. “Ik wil mijn kleinkinderen niet in die situatie brengen. Ik wil hen zien in de aanwezigheid van vriendelijke ouders, omringd door vriendschap.”

Vader Markle slaat in het interview evenwel geen verzoenende taal aan. Zo laat hij zich negatief uit over de huidige bezigheden van zijn schoonzoon, prins Harry. “Het enige wat hij nu doet, is met de fiets rondrijden bij hem in de buurt. Ik weet niet of dat wel een leven voor hem is.”