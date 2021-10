Mijlpaal voor Kevin De Bruyne tegen Club Brugge: 500ste match in clubverband

De wedstrijd tegen Club Brugge is een mijlpaal voor Kevin De Bruyne. Onze landgenoot speelde tot nu toe 499 officiële duels in clubverband. Vandaag begint hij (uiteraard) in de basis bij Manchester City en viert De Bruyne dus zijn 500ste match.

Voor City speelde hij er voor vanavond al 270. Voor Genk kwam hij 113 keer uit. In het shirt van Wolfsburg was hij 73 keer te zien. Bij Werder Bremen kwam hij dan weer 34 keer in actie en bij Chelsea negen keer. (vml)