Parket eist geen zwaardere straffen voor vermoedelijke mensensmokkelaars

Het federaal parket heeft dinsdag voor het hof van beroep in Luik een celstraf geëist van drie en vijf jaar voor twee vermoedelijke mensensmokkelaars. De twee waren betrokken bij de politieachtervolging die leidde tot de dood van peuter Mawda in 2018. In eerste aanleg hadden de twee ook drie en vijf jaar gekregen.