Begin deze maand stond de gasprijs heel even op 160 euro per megawattuur, vorige week was die gedaald tot net boven 100 euro per MWh en dinsdag stond de gasprijs op 90,49 euro. Hebben we het ergste achter de rug? “Dat zal van de Russische president Poetin afhangen, want het is nu wel duidelijk dat hij gas gebruikt als politiek wapen”, zegt trader Matthias Detremmerie.