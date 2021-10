Commissievoorzitter Ursula von der Leyen riep in het Europees Parlement de Poolse premier Mateusz Morawiecki tot de orde. De onenigheid is daarmee uitgesproken op het hoogste niveau, maar dat verandert weinig aan de patstelling waarin het conflict is beland. “Geen van beide kampen zal toegevingen doen”, zegt professor Hendrik Vos. “Mogelijk komen er wel sancties die Polen echt pijn kunnen doen.”