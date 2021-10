“Als het niet de zwaarste spits was, dan toch zeker de op één na zwaarste”: we stonden vanavond weer ouderwets vast op de weg

Het verkeer is terug als vanouds. Dat wil zeggen filrijden, ’s ochtends en ’s avonds. “Zowel de ochtend- als de avondspits waren vandaag erg druk. Wellicht de drukste, of zeker de op een na drukste van dit jaar”, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum.

Oktober en november zijn sowieso drukke maanden op de weg. De vakantie is definitief voorbij en er is het herfstweer dat voor de nodige hinder zorgt. Nu valt het extra op omdat we lang thuis gewerkt hebben en er nauwelijks verkeershinder was, klinkt het bij het Vlaams Verkeerscentrum waar ze vanavond zo’n 200 km file noteerden en vanochtend zelfs 240 km.

Volgens de federale wegpolitie waren er nochtans nergens noemenswaardige incidenten, wel veel kleinere vertragingen. Vanmorgen regende het wel, dat zorgt sowieso voor meer files. Maar vanavond was het zo goed als droog.

Of we de zwaarste avondspits van het jaar kregen, durft Peter Bruyninckx nog niet te zeggen omdat de definitieve cijfers pas morgen komen. “Maar als het niet de zwaarste was, was het zeker de op één na zwaarste. Ook de vooravond van Hemelvaart stond het verkeer overal stil.”