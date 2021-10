Hij leek 30 jaar cel te krijgen voor moord, maar nu mag verdachte naar huis dankzij één uithaal van zijn schoonmoeder

Hij mag zijn schoonmoeder eeuwig dankbaar zijn, moordverdachte Sergio K. Tot vorige week stond het in de sterren geschreven dat hij net als tijdens het proces in eerste aanleg dertig jaar cel zou krijgen. Samen met twee kompanen zou hij schuldig verklaard worden aan de liquidatie in het wapen- en drugsmilieu van Sven Prins in september 2015. De brutaliteit van de feiten schokte de buurt in het Nederlandse Heerlen. Met behulp van een undercoveragent konden drie verdachten geklist én veroordeeld worden. “Alleen heeft Sergio K. vanaf dag één ontkend dat hij bij de liquidatie betrokken was”, zegt zijn advocaat Mark Nilissen. “Ook tijdens onze vertrouwelijke gesprekken.”

De crime scene destijds. — © BAS QUAEDVLIEG

In tranen vrijgelaten

Uit schrik voor represailles voor zijn gezin durfde Sergio K. het enige wat hij wist over de derde betrokkene – “bijnaam Orhan” – niet luidop noemen. Tot zijn schoonmoeder de dag voor de laatste zitting een anoniem telefoontje kreeg met de melding dat Hasan “Orhan” K. de derde man was. Maandag kreeg Sergio K. te horen dat het openbaar ministerie hem alsnog gelooft. Nilissen bevestigt dat zijn cliënt werd vrijgelaten. In tranen werd hij huiswaarts gestuurd. De dertig jaar cel die hij anders had gekregen, is definitief van tafel. Hasan K. is intussen opgespoord. De Belgische Turk is gekend voor diefstal van luxewagens. (phu)