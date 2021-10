Ene na de andere school moet sluiten na coronabesmettingen. Hoe moet het verder? “We kunnen niet wéér alles dichtgooien”

In Brugge, Roeselare, Heist-op-den-Berg, Tervuren, … De ene na de andere school moet de deuren sluiten. Nu de algemene coronacijfers stijgen, neemt ook het aantal uitbraken in het onderwijs toe. Vooral de lagere scholen worden getroffen. Het doet opnieuw vragen rijzen over het testbeleid. “Heel wat leerlingen hebben geen klachten. Is het dan wel nodig om iedereen naar huis te sturen?”