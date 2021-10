“Studenten en gepensioneerden om personeelstekort in zorg te lijf te gaan”: noodplan om handen aan het bed te krijgen

De zorgsector vindt gewoon niet voldoende personeel. Terwijl de bewoners in woonzorgcentra steeds ouder worden en dus meer zorg nodig hebben, geeft 80 procent van de instellingen aan dat het moeilijk is om verpleegkundigen aan te trekken. N-VA stelt daarom een paar noodmaatregelen voor om daar op korte termijn een mouw aan te passen. “Het tekort bij het zorgpersoneel is al even prangend als in het onderwijs”, zegt Vlaams Parlementslid Lorin Parys (N-VA).