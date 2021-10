PODCAST. Slimmer Wijnen: “Wie goed uitkijkt, kan het hele najaar koopjes doen”

Twee kopen, één gratis! Min dertig procent! Pick and mix! De supermarkten smijten al wekenlang met wijn naar ons hoofd, en dat zal nog duren tot de feestdagen. Dus staan we daar elke zaterdag watertandend in die wijnrayon, hopend om de beste koopjes te doen. Maar hoe kies je uit dat gigantische gamma? Welke supermarkt steekt erbovenuit? Wanneer doe je een deal, waar word je erop gelegd? We vroegen het aan Alain Bloeykens, de wijnkenner van Het Nieuwsblad. Hij proefde liefst 2.400 wijnen die in promotie staan dit najaar. Dus als één man goeie tips kan geven, is hij het wel.