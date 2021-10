Justien Odeurs (24) stond vrijdag bij Anderlecht nog gewoon in doel tegen WS Woluwe. Maar voor het belangrijke tweeluik in de WK-kwalificaties is de eerste doelvrouw van de Red Flames er niet bij. Bondscoach Ives Serneels riep haar verrassend niet op. Er is sprake van een schouderblessure. Of is er meer aan de hand?