Na een roemloze 1-5-pandoering tegen Manchester City is Club Brugge aan bezinning toe in de Champions League. Een nederlaag tegen een van de beste clubelftallen van Europa was ingecalculeerd, maar na de vier op zes tegen PSG en Leipzig had Jan Breydel op beter gehoopt. “Een ander plan had het resultaat niet veranderd”, verdedigt trainer Philippe Clement zich.