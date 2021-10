Boetes voor AA Gent en Beerschot wegens vuurwerk en bommen van fans

Het Disciplinair Comité van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft dinsdag een boete van 2.000 euro opgelegd aan zowel AA Gent als Beerschot, omdat hun supporters tijdens een wedstrijd van hun ploeg pyrotechnisch materiaal hadden afgestoken.

Voor de Buffalo’s ligt de oorsprong van de sanctie op het veld van Antwerp begin oktober. Nog voor de aftrap van dat duel werd Bengaals vuur afgestoken. Er werden ook twee voetzoekers tot ontploffing gebracht in het eigen supportersvak. Bovendien staken Gentse supporters ook enkele zitjes in het Bosuilstadion in brand.

Beerschot moet dan weer 2.000 euro ophoesten voor incidenten in en tegen Leuven. Er werden rond het uur vanuit het bezoekersvak verschillende rookbommen en vuurpijlen afgestoken, waarvan enkele ook bij doelman Romo en op het veld terechtkwamen. Scheidsrechter Lambrechts legde de partij even stil. Ook voor aftrap aan Den Dreef hadden Beerschot-fans al pyrotechnisch materiaal gebruikt.

“Het gebruik van pyrotechnisch materiaal hoort geenszins thuis op een voetbalveld en dient absoluut geweerd te worden”, klinkt het in het vonnis. “Het kan gehoorschade opleveren en brandwonden veroorzaken. Het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal beaamt de noodzaak om een nultolerantie toe te passen ten aanzien van het gooien van pyrotechnisch materiaal in voetbalstadions.”