Marokkaanse politie neemt meer dan ton cocaïne in beslag op schip met bestemming Antwerpen

De Marokkaanse politie heeft maandag meer dan 1,3 ton cocaïne onderschept in Tanger, in het noorden van het land. De drugs waren afkomstig van Brazilië en onderweg naar de havens van Antwerpen en Portbury, in het zuiden van het Verenigd Koninkrijk.

“De diensten van de nationale veiligheid hebben in de haven van Tanger Med een grote internationale drugshandel verijdeld en 1,355 ton cocaïne in beslag genomen”, aldus de nationale politiedienst in een persbericht.

De politie merkte de drugs op door de verdachte manier waarop een container verzegeld was aan boord van een cruiseschip, dat vanuit Brazilië onderweg was naar Antwerpen en Portbury. Na een zoekactie met de hulp van de hondenbrigade werd de cocaïne aangetroffen in 40 zwarte koffers.

Er werd een onderzoek geopend om uit te maken wie allemaal gelinkt is aan het criminele netwerk dat cocaïne probeerde te transporteren, en welke regionale en internationale vertakkingen het netwerk heeft.

Belangrijke draaischijf

De Marokkaanse politie neemt regelmatig cocaïne in beslag, aangezien het land een belangrijke draaischijf is voor Zuid-Amerikaanse kartels die hun drugs naar Europa willen brengen.

In oktober 2017 werd nog een recordhoeveelheid van 2,5 ton pure cocaïne vanuit Venezuela onderschept op verschillende locaties in Marokko, met een marktwaarde van honderden miljoenen dollars. En in december 2018 ontdekte de politie meer dan een ton cocaïne uit Latijns-Amerika tijdens een operatie in de buurt van de kuststad El Jadida.