Parlementaire commissie wil Steve Bannon voor rechter brengen

De commissie van het Amerikaanse Congres die onderzoek voert naar de bestorming van het Capitool in januari, wil de vroegere raadgever van Donald Trump voor de rechter brengen. De commissie nam unaniem een resolutie aan waarin ze Bannon beschuldigt van minachting van het Congres, omdat hij vorige week geweigerd had te getuigen.

De resolutie gaat nu naar het door de Democraten gecontroleerde Huis van Afgevaardigden, die moet beslissen of het dossier wel degelijk wordt overgemaakt aan de rechtbank.

Bannon was de belangrijkste raadgever van Donald Trump in zijn eerste maanden als president. Hij zou op voorhand op de hoogte zijn geweest dat er gewelddadige protesten zouden plaatsvinden op 6 januari. De dag voor de bestorming van het Capitool, zei hij in zijn podcast onder meer dat “morgen de hel gaat losbreken”.

Hij was vorige week donderdag niet ingegaan op de dagvaarding om voor de commissie van het Huis van Afgevaardigden te getuigen. Hij beriep zich op ‘executive privilege’, wat inhoudt dat een (ex-)president het recht heeft om informatie niet vrij te geven aan het Congres.

Volgens de commissie heeft Bannon geen recht op dat privilege en is hij dus wel verplicht om te getuigen.

De commissie van het Huis van Afgevaardigden werd opgericht om de rol te evalueren die Donald Trump heeft gespeeld bij de aanval op het Capitool op het moment dat het Congres de resultaten van de verkiezingen valideerde. De bestorming gebeurde na een toespraak van Trump, waarin hij de Democraten voor de zoveelste keer beschuldigde van het “stelen” van de verkiezingsoverwinning.