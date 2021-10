Netflix doet het beter dan verwacht door blockbusters als ‘Squid Game’

In het derde kwartaal steeg het aantal abonnementen wereldwijd met 4,4 miljoen tot net geen 214 miljoen, meldt het Amerikaanse bedrijf dinsdag nabeurs. Netflix overtrof zo zijn eigen verwachtingen van 3,5 miljoen nieuwe klanten.

De groei van nieuwe leden was in het derde kwartaal dubbel zo groot als in dezelfde periode vorig jaar.

Winst sterk gestegen

Netflix kon ook erg goede financiële resultaten voorleggen. De nettowinst steeg in de periode van juli tot september met 80 procent in vergelijking met een jaar eerder, tot 1,45 miljard dollar (1,25 miljard euro). De omzet steeg met 16 procent tot 7,5 miljard dollar (6,4 miljoen euro). Dat komt ook omdat Netflix in verschillende landen de abonnementskosten verhoogde. Ook in ons land werden deze maand de prijzen opgetrokken.

Door de coronapandemie was de productie van nieuwe films en series stilgevallen en groeide het aantal nieuwe gebruikers ook veel minder sterk. Netflix belooft nu voor de laatste maanden van het jaar het sterkste aanbod van films en series tot nu toe. De streamingdienst verwacht voor het vierde kwartaal zowat 8,5 miljoen nieuwe klanten.

Met Squid Game, een Zuid-Koreaanse thrillerreeks over een groep mensen die op leven en dood kinderspellen spelen, verbrak Netflix in het derde kwartaal alvast zijn eigen records: in de eerste vier weken na de première werd de serie door een recordaantal van 142 miljoen mensen bekeken.

Beleggers reageerden dinsdag positief op het nieuws. Het aandeel steeg licht in de nabeurshandel.