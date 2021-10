N-VA wil personeelstekort in zorgsector bekampen met noodingrepen

Om het nijpende tekort aan handen in de (woon)zorgsector op te vangen, stelt N-VA een aantal tijdelijke noodmaatregelen voor. In een conceptnota stelt Vlaams parlementslid Lorin Parys onder meer voor de normen te versoepelen zodat bijvoorbeeld ook mensen met andere kwalificaties kunnen ingezet worden. Daarnaast stelt hij ook voor thuisverpleegkundigen, gepensioneerden en studenten in te schakelen.

De Vlaamse zorgsector kampt al langer met een acuut gebrek aan personeel. Ondanks jarenlange actieplannen, blijft de vraag naar extra handen groot. Dat heeft onder meer te maken met de toegenomen zorgnoden, het vergrijzende personeel, de concurrentie met de ziekenhuizen en de vertraagde uitstroom uit de opleidingen.

Het tekort zelf maakt het tekort ook groter want wie in de sector werkt, moet nog harder werken omdat collega’s ontbreken. Het resultaat is dat sommige woonzorgcentra een opnamestop moeten aankondigen.

Noodingrepen

Om iets te doen aan het acute personeelstekort, stelt N-VA in een een concepnota een aantal tijdelijke noodingrepen voor. Zo pleit de partij onder meer voor meer flexibiliteit in de personeelsnormen voor verpleeg- en zorgkundigen. Een voorbeeld: zo zou 50 procent van de norm voor zorgkundigen ingevuld kunnen worden door “logistieke hulpen, woonbegeleiders en personen die een korte opleiding van enkele weken hebben genoten, eventueel binnen de voorziening zelf”.

Een ander voorstel is om tot 15 procent van de zorgfuncties op te stellen voor “profielen met andere kwalificaties”. De woonzorgcentra krijgen zelf de vrijheid om de nodige profielen in te vullen, maaar het zou bijvoorbeeld kunnen gaan om woningbegeleiders, gerontologen, muziektherapeuten,...

Hulp

Verder pleit N-VA er ook voor om thuisverplegers, zelfstandige verplegers, gepensioneerden en studenten vlotter te kunnen inzetten. Een aantal onder hen werd ook tijdens de coronacrisis ingezet om voorzieningen recht te houden.

Bedoeling is om de ingrepen tijdelijk in te voeren, voor een periode van vijf jaar. “Dat geeft enerzijds de arbeidsmarkt de kans om de verhoogde instroom bij de opleiding tot verpleegkundige om te zetten in extra afgestudeerde verpleegkundigen. Anderzijds maakt die een evaluatie mogelijk in het vierde jaar na de invoering van de maatregelen”, luidt het in de nota.