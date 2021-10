Facebook wil van naam veranderen

Het moederbedrijf van de sociale netwerken Facebook, Instagram en WhatsApp, Facebook Inc., krijgt binnenkort een andere naam. Dat bericht de Amerikaanse technologieblog The Verge dinsdag. Verwacht wordt dat topman Mark Zuckerberg die naamsverandering voor het bedrijf, dat al geruime tijd op verschillende fronten onder vuur ligt, zal toelichten tijdens de jaarlijkse Connect-conferentie van het bedrijf, volgende week donderdag.

Die nieuwe naam zal, nog volgens The Verge, focussen op het metaverse, een recent concept dat een volgende generatie van het internet omschrijft. Het metaverse is een universum waarin alle virtuele ruimten met elkaar verbonden zijn. De virtual reality-diensten die Facebook nu al aanbiedt met Oculus moeten, wat Zuckerberg betreft, een grote rol spelen in die visie. In juli zei Zuckerberg nog dat hij verwacht dat de komende jaren “mensen ons niet langer als vooral een socialmediabedrijf zullen zien, maar als een metaversebedrijf”.

Het sociale netwerk Facebook blijft mogelijk dezelfde naam houden, net als de andere Facebookmerken die eveneens miljarden gebruikers hebben, zoals Instagram en Whatsapp. De naamswijziging zou betrekking hebben op het moederbedrijf. Eerder lanceerde Google al een gelijkaardige rebranding - daar heet het moederbedrijf Alphabet Inc.

Een Facebook-woordvoerder weigerde commentaar te geven.