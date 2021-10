Winnende Jurgen Klopp krijgt geen hand van Diego Simeone, maar schiet pas na de wedstrijd uit zijn krammen: “Jij bent geen mooi persoon”

Na het laatste fluitsignaal spurtte Atletico-coach Diego Simeone meteen de kleedkamers in, zonder zijn tegenstanders te feliciteren met de overwinning. Jürgen Klopp liet ostentatief zien zijn collega wél de hand te willen schudden en ging daarop de spelers van Atletico dan maar feliciteren met hun wedstrijd.

Na de match wilde een Spaanse journalist weten of Klopp boos was over het gebrek aan respect van Simeone. “Maar ik was helemaal niet boos”, reageerde de Duitser. “Ik ben geen idioot, je moet geen verhaaltjes gaan creëren. Ik wilde een hand geven, hij niet. Ik ben emotioneel, hij is emotioneel. En jij bent geen mooi persoon omdat je hier een verhaal rond wil brouwen. Je zegt dat ik boos was. Wel, nu ben ik boos, omdat jij me deze vraag stelt.”