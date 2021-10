Weg met gasboilers en helft verplaatsingen per fiets: Boris Johnson stelt klimaatplan voor (maar één woord staat er niét in)

De Britse premier Boris Johnson heeft het plan voorgesteld om het Verenigd Koninkrijk tegen 2050 klimaatneutraal te maken. In het 368 pagina’s dikke dossier staan heel wat forse maatregelen - geen gasboilers meer tegen 2035, en 2 miljard euro om de helft van alle verplaatsingen in de stad met de fiets of te voet te doen. Al is er ook veel kritiek, over één woord dat niet in het plan staat.