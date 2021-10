Wat er nu eigenlijk fout liep bij Lernout & Hauspie en hoe de fraude ontdekt werd

Op 10 december wordt een uitspraak verwacht over de mogelijke schadevergoedingen in het fraudedossier rond Lernout & Hauspie. Maar hoe zat het fraudedossier nu weer in elkaar? We vroegen het aan financieel journalist Paul D’Hoore, die het bedrijf van in het prille begin volgde, én aan Mark Maremont, de journalist van The Wall Street Journal die in 2000 de bal aan het rollen bracht.