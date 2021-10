VS “zullen er alles aan doen” om in Haïti ontvoerde missionarissen te bevrijden

“We zijn onophoudelijk gefocust op deze zaak”, aldus Blinken tijdens een bezoek aan Ecuador. “We zullen er alles aan doen om de situatie op te lossen.” Hij voegt ook toe dat een team van de federale politie FBI werkt op het dossier.

“Jammer genoeg is dit ook het symptoom van een veel groter probleem, met de veiligheidssituatie die simpelweg onhoudbaar is” in Haïti, aldus Blinken nog.

Onderhandelingen

De zeventien – zestien burgers van de Verenigde Staten en één Canadees – werden zaterdag na hun bezoek aan een weeshuis in Croix-des-Bouquets, een buitenwijk van de hoofdstad Port-au-Prince, ontvoerd. De bende, 400 Mawozo genaamd, heeft nu voor elk van hen een miljoen dollar losgeld gevraagd, wat overeenkomt met een totale som van 17 miljoen dollar.

De Haïtiaanse minister van Justitie liet dinsdag weten dat de onderhandelingen met de ontvoerders nog volop aan de gang zijn.

Al ruim 600 ontvoeringen

Gewapende bendes, die al jaren de armste wijken van Port-au-Prince controleren, hebben hun actieterrein uitgebreid naar de rest van de hoofdstad en omgeving. Volgens het Centre d’Analyse et de Recherche en Droits Humains in Port-au-Prince zijn in de eerste drie trimesters van dit jaar meer dan 600 ontvoeringen geregistreerd, tegenover 231 in dezelfde periode in 2020.

Een diepe politieke crisis verlamt al jaren de sociaaleconomische ontwikkeling van Haïti, een van de armste landen ter wereld. De moord op president Jovenel Moïse op 7 juli heeft de chaos en instabiliteit in het land in de Caraïben nog aangewakkerd.

