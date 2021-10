Flitspalen aan snelwegen werken voortaan dag én nacht: op sommige plaatsen vervijfvoudiging van aantal boetes verwacht

De trajectcontroles langs de E19 in Antwerpen en de E314 in Leuven werken vanaf vandaag dag én nacht. Ze zullen voortaan ook elke bestuurder beboeten die ook maar een beetje sneller rijdt dan toegelaten, aldus justitieminister Vincent Van Quickenborne (Open VLD). Die verwacht hierdoor op sommige plekken een vervijfvoudiging van het aantal boetes.

Van Quickenborne wil op termijn de verkeersveiligheid verhogen door alle flitscamera’s en trajectcontroles zonder zogenaamde quota of tolerantiemarges te laten werken.

In Wallonië werkt de overheid vaak met tolerantiemarges, waarbij er op autosnelwegen pas wordt geflitst vanaf bijvoorbeeld 141 km per uur. In Vlaanderen wordt de stroom aan boetes tot dusver binnen de perken gehouden door camera’s de ene week wel en de andere week niet te laten flitsen, zogenaamde quota’s.

129 km per uur

Van Quickenborne wil nu komaf maken met zowel de quota’s en tolerantiemarges, gelet op de vele zware en dodelijke verkeersongevallen in ons land (44 doden per miljoen inwoners), zeker in vergelijking met buurlanden als Nederland (31) en Duitsland (33).

Er komen daarom in eerste instantie 7 proefprojecten, waarvan 2 in Vlaanderen. Daarbij zullen politie en justitie de geselecteerde trajectcontroles vanaf vandaag dag én nacht laten draaien, waarbij iedereen die de maximumsnelheid overtreedt effectief zal worden geflitst én beboet. Ook wie maar een klein beetje sneller rijdt dan de toegestane 120 km per uur. Concreet word je op autosnelwegen vanaf 129 km per uur geflitst, gelet op de technische foutenmarge van de camera’s waar niet aan geraakt kan worden.

Vervijfvoudiging

Voor Vlaanderen is de trajectcontrole langs de E19-autosnelweg ter hoogte van de drukke Lode Craeybeckxtunnel uitgekozen, in de rijrichting van Brussel. Ook de trajectcontrole langs de E314 tussen het klaverblad van Lummen en Halen, in de rijrichting Leuven, zal vanaf vandaag continu flitsen en effectief beboeten.

Hier staan de andere trajectcontroles in het proefproject:

E42 Fleurus - Jemeppe-s-Sambre: richting Namen

A7/E19 Seneffe - La Louvière: richting Bergen

A16/E42 Bernissart - Péruwelz: richting Doornik

A54/E420 Charleroi - Pont-à-Celles: richting Nijvel

A4-E411 Assesse - La Bruyère: richting Brussel

Het is nu aan politie en justitie om de grotere stroom boetes te kunnen verwerken, iets waarvoor beide diensten tientallen extra mensen gaan aanwerven. Tellingen de voorbije weken ter hoogte van de trajectcontrole in het Waals-Brabantse Nijvel wezen immers uit dat het aantal boetes er maar liefst vervijfvoudigt wanneer de daar gehanteerde toleratiedrempel van 141km uur verdwijnt en voortaan iedereen wordt geflitst die de maximumsnelheid overschrijdt.

Van Quickenborne met agenten.

24 extra trajectcontroles

Van Quickenborne: “Ons land scoort te slecht qua verkeersveiligheid, er vallen teveel verkeersslachtoffers waarbij overdreven snelheid te vaak de oorzaak is van een dodelijk ongeval. Daarom is het dringend tijd én nodig om onze wegen veiliger te maken, door voortaan onder meer consequent en altijd te flitsen.”

Nog volgens Van Quickenborne zullen de komende weken en maanden in heel het land nog eens 36 belangrijke trajectcontroles geactiveerd worden, naast de bestaande 72 die al werken. Voor Vlaanderen betekent dit dat er nog eens 24 trajectcontroles langs autosnelwegen en drukke gewestwegen worden aangezet.

De reden dat de meerderheid van de proeprojecten zich in Franstalig België bevinden, is dat er daar meer verkeersslachtoffers vallen. In 2019 lieten er op de Waalse autosnelwegen 68 mensen het leven, in vergelijking met 50 doden langs Vlaamse kant.