Beigem/Brussel

Bij Hoeve Van Dorslaer in Beigem (Grimbergen) is dinsdagochtend een hoop cocaïne gevonden, netjes verstopt tussen de bananen. De dozen kocht boer Stefan Van Dorslaer ’s ochtends nog aan op de Vroegmarkt in Brussel. “Het was meteen duidelijk dat dit geen pakjes cacaoboter waren”, kan de boer er nog om lachen.