Kamer wil recht om vergeten te worden uitbreiden

De Kamercommissie Economie heeft woensdag unaniem een resolutie van de meerderheid goedgekeurd om het ‘recht om vergeten te worden’ uit te breiden naar patiënten met bepaalde chronische ziektes. Als de ziekte onder controle is, zouden verzekeringsmaatschappijen daar geen rekening meer mee mogen houden in schuldsaldopolissen, vindt de Kamer.

Sinds 1 februari 2020 hebben ex-kankerpatiënten een ‘recht om vergeten te worden’ als ze een schuldsaldoverzekering willen afsluiten. Dat betekent dat verzekeraars geen rekening meer mogen houden met de ziekte eens de behandeling al tien jaar achter de rug is.

Patiënten met chronische aandoeningen zoals diabetes type 1 moeten vandaag echter nog altijd een extra premie betalen als ze een schuldsaldoverzekering willen afsluiten. De Kamer wil daar nu een mouw aanpassen. In een resolutie die ondertekend is door alle meerderheidspartijen en woensdagvoormiddag unaniem steun kreeg in de Kamercommissie Economie vraagt de Kamer om het recht om vergeten te worden bij het afsluiten van een schuldsaldoverzekering uit te breiden naar patiënten met bepaalde chronische ziektes, op voorwaarde dat die ziekte onder controle is.

Chronische ziektes

Concreet vraagt de Kamercommissie het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) om een voorstel op te maken van chronische ziektes die daarvoor in aanmerking komen. Het parlement denkt naast diabetes type 1 bijvoorbeeld ook aan MS. Een eerste aanzet wordt dit voorjaar verwacht.

De Kamer denkt intussen ook aan de uitbreiding van het recht om vergeten te worden naar andere verzekeringsproducten. Volgende week behandelt de Commissie Economie een wetsvoorstel van Open VLD-Kamerleden Robby De Caluwé en Kathleen Verhelst over een uitbreiding naar de verzekering gewaarborgd inkomen. CD&V-Kamerlid Leen Dierick pleit voor een uitbreiding naar andere gezondheidsverzekeringen, zoals een reisverzekering.