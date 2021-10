300.000 mensen door de straten van Brussel: zo zag exact 25 jaar geleden de Witte Mars eruit

Augustus 1996: Dutroux wordt gevat en Sabine en Laetitia kunnen bevrijd worden uit het huis in Marcinelle. Er is opluchting, maar ook véél woede en onbegrip. Op 20 oktober 1996 trekken honderdduizenden Belgen door de straten in Brussel. Gehuld in het wit, met witte ballonnen en bloemen, roepen ze op tot een hervorming van justitie en meer rechten voor vermiste en vermoorde kinderen. De Mars was een groter succes dan de organisatoren hadden verwacht en bracht heel wat veranderingen teweeg in onze maatschappij.