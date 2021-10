Scholen moeten opnieuw de deuren sluiten wegens te veel besmettingen en ook in de ziekenhuizen liggen meer patiënten met corona. Hoe komt dat? Staan we voor een vierde golf? En kan de hoge vaccinatiegraad in ons land die niet tegenhouden? Experten Geert Molenberghs en Marc Van Ranst leggen uit: “Stijging van cijfers is niet ongevaarlijk.”