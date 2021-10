Ritje van nog geen 100 meter levert voormalige Rode Duivel lang rijverbod op

Voormalige Rode Duivel Stéphane Demol is veroordeeld tot een rijverbod van een jaar. De politie betrapte hem achter het stuur van een wagen die niet uitgerust was met een alcoholslot.

Een controle op 23 juni vorig jaar in Sint-Pieters-Leeuw heeft voormalige Rode Duivel Stéphane Demol, onder meer bekend omwille van zijn kopbaldoelpunt op het Wereldkampioenschap in Mexico in 1986, een zware veroordeling opgeleverd in de politierechtbank van Halle. Omwille van een eerdere veroordeling voor rijden onder invloed mocht Demol een jaar lang enkel met een voertuig met een alcoholslot rondrijden, maar daarmee was de auto in kwestie niet uitgerust.

Stuur overgenomen

Tegenover de politierechter schetste Demol de omstandigheden van de feiten. Hij verklaarde dat hij bij zijn vader in de wagen zat en onverwacht het stuur had moeten overnemen. “De batterij van de wagen was kapot. Het voertuig was al twee maal stilgevallen. Mijn vader, die 82 jaar was, had schrik dat de auto nog eens zou stilvallen. Daarom ben ik met de wagen van de ene kant naar de andere kant van de steenweg gereden. Het ging om een afstand van minder dan honderd meter. Ik vind niet dat ik echt gereden heb. Ik heb de facturen als bewijs.”

Politierechter Dina Van Laethem wou Demol wel geloven. “Ik was er niet bij, ik weet niet of je de feiten wat verdraait. Maar als het klopt, is het echt wel de wet van Murphy”, zou zei de rechter. “Jij bent bij mijn weten de eerste beklaagde die hier verschijnt voor het niet naleven van een alcoholslot.”

Minimumstraf

De procureur vroeg de rechter om een boete van 4000 euro en een rijverbod van een jaar uit te spreken, wat meteen ook de minimumstraf is. “De straffen zijn zwaar, maar die zijn door de wetgever zo bepaald”, zo zei de rechter, die de boete wel voor de helft met uitstel uitsprak. Voor de inbreuk op de technische keuring gaf ze een boete van 240 euro.

Demol zelf gaf nog aan dat de naleving van het rijverbod geen probleem zal zijn. “Ik heb al meer dan een jaar niet meer gereden. Ik woon in Frankrijk, daarom heb ik destijds na mijn veroordeling ook geen alcoholslot aangevraagd”, zo vertelde hij in de zittingszaal. Volgens de wet zijn bestuurders vrij om geen alcoholslot te plaatsen. Ze mogen enkel geen wagen bestuurder die niet met een alcoholslot is uitgerust.