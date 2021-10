Vliegtuig met 21 personen aan boord crasht en gaat in vlammen op

Een vliegtuigje met 21 personen aan boord, achttien passagiers en drie crewleden, is dinsdag neergestort in een veld in Texas. Als bij wonder zijn alle 21 personen op tijd van boord kunnen gaan. Niet lang nadat de personen in veiligheid werden gebracht, ging het vliegtuig in vlammen op. Er zijn slechts twee personen gewond, zij werden overgebracht naar het ziekenhuis.