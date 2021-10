Club Brugge-supporters die shuttlebus met Manchester City-fans aanvielen zijn aangehouden

Drie Club Brugge-supporters die dinsdagavond in Brugge een shuttlebus hebben aangevallen, zijn aangehouden. Dat bevestigt politiewoordvoerder Lien Depoorter. In de shuttlebus zaten fans van Manchester City. De politie greep op tijd in en kon erger voorkomen. De Voetbalcel beslist over een eventuele sanctie voor het drietal.

De drie Brugge supporters vielen vlak voor de Champions League-match van Club Brugge tegen Manchester City een shuttlebusje aan met Manchester City fans. De politie greep meteen in en kon zo erger voorkomen. “De drie supporters zijn opgepakt en bestuurlijk aangehouden. De Voetbalcel beslist nu verder over hun lot. Indien er schade is aan de bus, kan er nog een gerechtelijk staartje aan komen”, vertelt Lien Depoorter van politie Brugge.

Afgezien van het incident met een Manchestersupporter in Drongen is alles verder rustig verlopen. “Zowel voor als na de match zijn er in Brugge verder geen problemen geweest. Alles verliep rustig.”