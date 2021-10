Club Brugge en Manchester City reageren op zwaar geweld na wedstrijd: “Geschokt en bedroefd”

Club Brugge en Manchester City reageren geschokt op het nieuws over de agressie op een supporter van Manchester City na de Champions League-wedstrijd van dinsdagavond in Jan Beydel. Het 63-jarige slachtoffer verkeert in levensgevaar.

“Club Brugge nam met afschuw kennis van de gebeurtenissen op de snelwegparking op de E40 in Drongen waar een supporter van Manchester City, die eerder te gast was in het Jan Breydelstadion, werd aangevallen”, luidt het in een officiële mededeling van Club. “Club Brugge keurt alle crimineel gedrag ten zeerste af, zowel binnen als buiten het stadion en stelt verdraagzaamheid voorop. Onze gedachten gaan uit naar de familie en vrienden van de Manchester City supporter.”

Ook Manchester City laat in een communiqué op de teamwebsite weten “geschokt en bedroefd” te zijn door het nieuws over de aanval op een van zijn supporters. “We werken momenteel samen met onze collega’s bij Club Brugge en met de Belgische politiediensten en deze van Great Manchester om meer informatie te verkrijgen. Onze gedachten en beste wensen gaan uit naar de familie en vrienden van de in België verblijvende supporter, die in het ziekenhuis is opgenomen.”