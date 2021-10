Werd Zuster Gaby verbrand in oven van klooster omdat ze te veel wist over seksfeestjes van hoofdpriester, waarna ze spoorloos verdween? Graafwerken brengen mogelijk duidelijkheid

Dendermonde

De resten van zuster Gaby die veertig jaar geleden spoorloos verdween na intriges in het Dendermondse Sint-Vincentiusklooster: daar zijn speurders van de federale gerechtelijke politie naar op zoek. Ze begonnen daarom woensdag te graven in de tuin van het klooster in het centrum van de stad. Werd ze gedood omdat ze te veel wist?