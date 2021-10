Grotere sterfte door luchtvervuiling in armere buurten van Brussel

De onderzoeksgroep Interface Demography (ID) van de Vrije Universiteit Brussel heeft in het project “Green&Quiet Brussels” aangetoond dat de armere bevolking in achtergestelde buurten tot 27 procent meer risico loopt om te sterven door luchtverontreiniging. Vooral de blootstelling aan hoge concentraties van fijn stof is schadelijk. Het onderzoek toont nog maar eens het belang aan van kwalitatieve en bereikbare groene ruimte in het stedelijke weefsel.