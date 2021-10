Bemanningslid van tanker onderweg naar Antwerpen overleden aan Covid-19

Een bemanningslid van de tanker Bow Summer van de Noorse rederij Odfjell is maandag overleden aan de gevolgen van Covid-19 toen het schip op het punt stond om in Antwerpen te arriveren. Dat zegt het gespecialiseerde magazine Flows en de rederij bevestigt het nieuws. De man werd nog met een reddingshelikopter overgebracht naar het ziekenhuis, maar daar werd zijn overlijden vastgesteld.

Op het schip, dat van Zuid-Afrika kwam, werd de voorbije dagen een heuse uitbraak van het coronavirus vastgesteld. Bij verschillende testrondes bleken in totaal 13 van de 26 bemanningsleden positief te zijn. Het schip is intussen aangemeerd in de Antwerpse haven en de besmette bemanningsleden zijn aan wal gebracht en in quarantaine geplaatst. Odfjell zegt zo snel mogelijk voor een vervangingscrew te zullen zorgen zodat het schip weer verder kan.