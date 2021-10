Ajax pakt in de Champions negen op negen in groep C en versloeg dinsdagavond onze Dortmund-Belgen met 4-0 op indrukwekkende wijze. Net als Manchester City tegen Club Brugge, bracht ook Ajax totaalvoetbal op de mat. De 4-0-nederlaag was voor Dortmund de grootste ooit op het kampioenenbal. Vijf redenen voor de ruime zege.