Nog geen spoor van vermiste Cleo (4): politie onderzoekt “vreemde geluiden”

Vijf dagen na de vermissing van Cleo Smith is er nog altijd geen spoor van het Australische meisje (4). De Australische politie onderzoekt meerdere scenario’s, maar vooralsnog wijst er weinig concreets in de richting van de verdwenen kleuter.

LEES OOK. Werd Cleo (4) ontvoerd? Moeder van Australische kleuter doet emotionele oproep: “Iemand moet weten waar ze is”

Cleo kampeerde wel degelijk met de rest van het gezin op een afgelegen locatie, op enkele tientallen kilometers van de plaats Carnarvon in West-Australië. Er gingen geruchten dat het meisje niet zou zijn opgemerkt door andere campinggasten, maar volgens de politie is er nu “andere informatie” waaruit blijkt dat Cleo wel degelijk in de tent bij haar moeder en diens partner lag. Wat die informatie precies is, kan de politie niet zeggen.

De zoektocht gaat ondertussen voort en is uitgebreid naar een gebied van twintig vierkante kilometer. Het zoeken werd lange tijd bemoeilijkt door de slechte weersomstandigheden. Drones van het leger kunnen inmiddels de lucht weer in en er is ook met paarden gezocht in het woeste duingebied. Struiken en bosjes zijn daarbij uitgekamd, maar er werden geen aanwijzingen gevonden. Ook buiten de regio wordt naar het meisje uitgekeken. Op steeds meer plekken in het land duikt haar opsporingsfoto op. De politie kan nog niet uitsluiten dat het meisje ontvoerd is. Ellie Smith, de moeder van Cleo, liet eerder weten “dat iemand iets moet weten” van de mysterieuze verdwijning.

In de nacht van de verdwijning van Cleo zouden andere campinggasten en mensen in de regio “ongewone geluiden” hebben gehoord. Dat meldt een politiewoordvoerder tegenover de Herald sun. Zo zou er rond 3 uur ’s nachts met piepende banden een auto zijn weggereden. Die nacht zouden meerdere meldingen zijn gedaan van vreemde geluiden. Wat die precies waren, kan de politie niet zeggen. Wel stelt de politie dat “de meeste geluiden” zijn nagetrokken en niet als verdacht gelden.

“Ritssluiting te hoog voor vierjarige”

Om 6 uur ’s ochtends ontdekte moeder Ellie dat haar dochter verdwenen was. De rits van de tent stond open. Politiebronnen laten woensdag aan Australische media weten dat het Cleo te klein is om zelf de gesloten rits van de tent te kunnen openen. Als de sluiting volledig dicht is geweest, moet er volgens lokale media een volwassene zijn geweest om de tent te openen.

Ook Cleo’s slaapzak was verdwenen op de bewuste vroege zaterdagochtend. Experts noemen dat een verdacht detail dat kan wijzen op een ontvoering. Ze droeg die nacht een roze pyjama met vlinders erop.

De jongere dochter Isla lag nog wel in hetzelfde deel van de tent. Ellie en de stiefvader van Cleo, Jake, lagen in dezelfde tent. De biologische vader van Cleo verbleef volgens Australische media in de nacht van de verdwijning in het duizend kilometer verderop gelegen Mandurah. De politie zou met hem in contact staan. De politie stelt woensdag naar aanleiding van vele online speculaties dat de verklaringen van de ouders betrouwbaar worden geacht en dat ze geen verdachten zijn.

Volgens tv-station 7News is de politie begonnen met het in kaart brengen van inwoners uit de regio die ooit voor kindermisbruik in aanraking zijn geweest met de autoriteiten. Er zou worden nagegaan waar deze personen waren ten tijde van de verdwijning.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen