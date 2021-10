Mexico beschuldigt WHO van “nalatigheid” omdat ze Sputnik-coronavaccin niet goedkeurt

De president vergeleek de WHO dinsdag met een “flessenhals”. “Ze zijn er al lang mee bezig (...), ik zou veeleer stellen dat het om nalatigheid gaat”, zei hij. “Het gaat om gezondheid en, met alle respect, dit is inefficiënt.”

Lopez Obrador zei nog dat hij sinds een week aan de WHO vraagt om Sputnik V en het Chinese vaccin CanSino goed te keuren. Zonder de goedkeuring mogen de Mexicanen die deze vaccins kregen, niet binnen in de Verenigde Staten. De VS hebben aangekondigd dat de internationale grenzen op 8 november weer opengaan voor mensen die volledig gevaccineerd zijn.

In totaal zijn al 51,6 miljoen Mexicanen volledig gevaccineerd. Sputnik is een van de vaccins die in Mexico beschikbaar zijn. De WHO verklaarde op 7 oktober dat ze binnenkort het onderzoek naar Sputnik V zal hervatten.

Momenteel heeft de WHO enkel de vaccins van Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sinovac en Sinopharm goedgekeurd.