Wevelgem voert Covid Safe Ticket in voor indoor evenementen met meer dan 100 bezoekers

In de West-Vlaamse gemeente Wevelgem moeten alle indoor evenementen met meer dan 100 bezoekers vanaf vrijdag werken met het Covid Safe Ticket. Dat heeft burgemeester Jan Seynhaeve (CD&V) beslist, nadat het aantal besmettingen met het coronavirus in zijn gemeente de afgelopen week sterk toenam.

De afgelopen week werken in Wevelgem 260 besmettingen met Covid-19 vastgesteld, waarvan de helft in deelgemeente Gullegem. Daar moet basisschool De Gulleboom de deuren een week lang sluiten, nadat bij een test maandag meer dan 100 van de 800 kinderen en leerkrachten besmet bleken. Ook de Vrije Basisschool in Otegem gaat een week dicht, daar werden ongeveer 25 besmettingen vastgesteld.

Het grootste deel van de besmettingen in de gemeente doen zich voor bij jongeren onder de 12 jaar. De burgemeester benadrukt wel dat het niet om zware zieken gaat, en dat niemand gehospitaliseerd werd.

Covid Safe Ticket

De crisiscel van de gemeente zat woensdagmiddag samen – ook gouverneur Carl Decaluwé tekende present – om te bespreken of er extra maatregelen nodig waren. Daar werd beslist om het Covid Safe Ticket vanaf vrijdag in te voeren voor indoor evenementen met meer dan 100 deelnemers. “We hebben een middenweg gezocht”, aldus burgemeester Seynhaeve. “We willen het aantal besmettingen indijken, maar het is niet nodig om daarvoor alles weer te sluiten: we zien weliswaar veel besmettingen, maar zonder ernstige gevolgen. 95 procent van onze inwoners zijn gevaccineerd.”

De normale regels dicteren dat een Covid Safe Ticket kan pas ingevoerd worden voor indoor evenementen vanaf 500 deelnemers, maar in Wevelgem zal die vereiste al gelden vanaf 100 deelnemers. “Dat is niet gebruikelijk”, erkent Seynhaeve. “Maar ik heb die afwijking kunnen motiveren. Na overleg met de gouverneur mag dat volgens mij ook. Het is een heel specifieke uitzonderingsmaatregel, gekoppeld aan specifieke evenementen, en geldig voor tien dagen.”

Wevelgem blijft de coronacijfers intussen monitoren. “Indien nodig nemen we later bijkomende maatregelen, zoals het afgelasten van jeugdevenementen”, aldus Seynhaeve. “Vooralsnog is dat niet nodig.”