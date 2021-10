Queen Elizabeth II moet rusten van haar dokters

De Queen zou normaal gezien woensdag vertrekken richting Noord-Ierland, maar de tweedaagse is geannuleerd omdat de 95-jarige monarch moet rusten. Later deze maand zal ze wel haar opwachting maken op COP26, de klimaattop in Glasgow. “De Queen is goedgeluimd, maar teleurgesteld dat haar bezoek niet kan doorgaan”, aldus Buckingham Palace in een officieel persbericht.

De annulatie komt er op aanraden van haar medische adviseurs. De voorbije dagen bezocht de Queen al meerdere evenementen, zoals de Global Investment Summit in Windsor Castle op dinsdagavond. Eerder op de dag had ze nog twee videomeetings gehad met zowel de Japanese als de Europese ambassadeur. Maandag had ze nog een virtueel onderhoud gehad met de gouverneur-generaal van Nieuw-Zeeland en afgelopen weekend woonde ze de paardenrennen in Ascot bij.

“Het was met tegenzin, maar de Queen heeft de raad van haar adviseurs toch aanvaard en de trip naar Noord-Ierland geannuleerd. Ze zal de komende dagen nu wat rust inlassen.”