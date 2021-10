Facebook krijgt boete van 60 miljoen euro voor schending gerechtelijk bevel

Volgens de toezichthouder is het de eerste keer dat een onderneming een CMA-bevel geschonden heeft door bewust te weigeren alle informatie vrij te geven.

De mededingsautoriteit had in juni 2020 een gerechtelijk bevel uitgevaardigd om het integratieproces te stoppen tussen Facebook en Giphy, dat gespecialiseerd is in ‘gifs’, de geanimeerde afbeeldingen die erg populair zijn op sociale media.

Facebook onthulde de deal ter waarde van 400 miljoen dollar (ongeveer 344 miljoen euro) in mei 2020. Het doel van de fusie is de enorme bibliotheek van doorzoekbare gifs, te integreren in Instagram.

In augustus dit jaar zei de CMA dat Facebook Giphy misschien zou moeten verkopen, omdat de overname schadelijk zou zijn voor gebruikers en de online advertentiemarkt.

Giphy, dat in 2013 werd opgericht in New York, is een van de grootste platforms voor het delen van gifs. Het bedrijf claimt dagelijks meer dan 700 miljoen gebruikers te tellen.