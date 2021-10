Nieuwbouw wordt voor het eerst in zes jaar niet duurder in China

In China zijn de prijzen van nieuwbouwappartementen in september stabiel gebleven of zelfs iets gezakt, en dat voor het eerst in zes jaar. Dat blijkt uit data van het Chinese statistiekbureau.

In zeventig steden verspreid over het land werden nieuwe appartementen in september gemiddeld 0,08 procent goedkoper op maandbasis. Het is voor het eerst sinds april 2015 dat de prijzen naar beneden gaan. Ook bestaande flats werden in september goedkoper (-0,19 procent).

Hoogstwaarschijnlijk heeft dit te maken met de problemen rond Evergrande, het grootste vastgoedconcern ter wereld. Hierdoor is de hele Chinese vastgoedmarkt in crisis: heel wat kopers aarzelen om te investeren en banken zijn voorzichtiger geworden om leningen te verstrekken. In sommige regio’s heeft de overheid ook strengere maatregelen opgelegd, om speculatie tegen te gaan. In de stad Xiamen bijvoorbeeld mogen nieuwe huiseigenaren hun woonst niet doorverkopen de eerste vijf jaar.

Op jaarbasis is nieuwbouw in China nog altijd 3,8 procent duurder in september, maar dat is de laagste groei in negen maanden.