Bitcoin voor het eerst meer dan 65.000 dollar waard

Rond 15.45 uur was de virtuele munt gestegen naar 65.490 dollar, goed voor een stijging van bijna 40 procent in een maand tijd en een klim van meer dan 450 procent over twaalf maanden.

In New York wordt sinds dinsdag het eerste beursgenoteerde investeringsfonds verhandeld dat de koers van de belangrijkste cryptomunt volgt. Beleggers kunnen met een zogeheten exchange-traded fund (ETF) profiteren van waardestijgingen zonder zelf de digitale valuta te hoeven kopen.