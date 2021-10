“Elon Musk kan ’s werelds eerste biljonair worden”

Eén miljard is duizend miljoen. Eén biljoen is duizend miljard. Musk heeft nu al ongeveer een kwart biljoen dollar verzameld, iets wat hij grotendeels te danken heeft aan de inkomsten van zijn autobedrijf Tesla. “Maar Musk kan in de nabije toekomst nog veel meer gaan verdienen met zijn ruimtebedrijf SpaceX”, aldus de analisten van Morgan Stanley.

“Het in 2002 opgerichte SpaceX ging in tegen de vooroordelen en deed in enkele jaren tijd dingen die ervoor niemand voor mogelijk hield”, zegt analist Adam Jones. “Meer dan één klant heeft ons verteld dat Elon Musk de allereerste biljonair zou worden… En dat dat niet dankzij Tesla zal zijn. Sommigen hebben zelfs gezegd dat SpaceX na verloop van tijd het hoogst gewaardeerde bedrijf ter wereld kan zijn. Over alle branches heen.”