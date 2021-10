In eigen land is een vierde golf in de maak, maar ook onze buurlanden zijn nog steeds in de ban van het coronavirus. Nederland ziet de cijfers fel omhoog schieten. In Frankrijk zijn ze stabiel, maar zijn de maatregelen strenger. En meer naar het oosten toe gaat de situatie weer van kwaad naar erger. “We zijn nog niet op het droge”, zegt biostatisticus Geert Molenberghs. Een overzicht.